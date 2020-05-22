К отрытию Универсиады-2023 на «Екатеринбург-арене» установят факел
Стало известно, где состоится церемония открытия Универсиады-2023 в Екатеринбурге.
Как рассказал министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, церемония открытия и закрытия пройдет на «Екатеринбург-арене» (бывший Центральный стадион).
- Признаюсь, там будут некоторые аксессуары [в частности] факел. Потому что именно на Центральном стадионе будет и открытие и закрытие Всемирных летних студенческих игр в 2023 году, - уточнил чиновник.
Напомним, что подготовку к проведению Универсиады-2023 недавно пришлось отложить из-за вспышки коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU