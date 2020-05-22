На Урале мужчина, поссорившись с подругой, набросился на нее с кухонным ножом

22 Май 2020 2020-05-22T12:15:15+03:00

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В Каменске-Уральском, что в Свердловской области, следователи завели уголовное дело на местного 46-летнего жителя, которого обвиняют в убийстве сожительницы. Инцидент произошел 21 мая: мужчина поругался с женщиной и не совладал с эмоциями. Схватив кухонный нож, он два раза ударил им подругу. В итоге, женщина погибла на месте, после чего виновник сбежал.

Осознав, что сделал, мужчина решил сам пойти сдаться – он позвонил в полицию и все рассказал. Но не стал дожидаться приезда силовиков, выпил и заснул прямо на скамейке на улице. Его забрала скорая помощь и отвезла в больницу, где его уже встретили следователи.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

- Гражданин, собственными руками заработавший себе длительный тюремный срок, и ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками, в 2000 году и в 2002 году — за побои и угрозу убийством. Но тогда суд не лишил его свободы, избрав меру наказания, не связанную с лишением свободы, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Как добавляют в пресс-службе СКР по Свердловской области, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и собирают доказательства. В ближайшее время ему собираются избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU