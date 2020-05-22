2020-05-22T11:34:47+03:00
Спорт

Стали известны подробности заражения нападающего Погребняка коронавирусом

Тест на COVID-19 подтвердился при сдаче анализов в Екатеринбурге
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Нападающий «Урала» Павел Погребняк заболел коронавирусом. Как рассказала «КП»-Екатеринбург супруга экс-игрока сборной России, тест на COVID-19 подтвердился при сдаче анализов в Екатеринбурге.

Погребняк должен был пройти полное медицинское обследование, чтобы приступить к тренировкам с командой.

- О коронавирусе супруг узнал лишь в Екатеринбурге. Сейчас вся наша семья, как контактные первой группы, сдаем анализы на COVID-19, - делится Мария Погребняк.

В «Урале» уже отметили, что у остальных футболистов заболевания не выявлено. По данным «КП», в расположение клуба вернулись все футболисты кроме Эрика Бикфалви, полузащитник вскоре прилетит в Екатеринбург из Румынии транзитом через Самару.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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