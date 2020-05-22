2020-05-22T11:22:21+03:00
Общество

Госпиталь для больных COVID-19, который развернули в «Екатеринбург-Экспо», хотят закрыть

МВЦ выделили субсидию на возмещение затрат в 42 миллиона
Мария Трапезникова
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Фото: Евгений Куйвашев в InstagramФото: Евгений Куйвашев в Instagram
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Резервный госпиталь для больных коронавирусом, который был развернут в одном из павильонов МВД «Екатеринбург-Экспо», планируют закрыть после 30 июня. Согласно документу, подписанному губернатором Евгением Куйвашевым и опубликованном на портале правовой информации, работать он должен с 28 марта по 30 июня.

Динамика распространения коронавируса на Урале на 22 мая 2020 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на Урале на 22 мая 2020 годаФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Кроме того, «Уральскому выставочному центру» за организацию госпиталя выделят из регионального бюджета 42 миллиона рублей на финансовое обеспечение (31,5 миллионов) и возмещение затрат (10,5 миллионов).

Напомним, госпиталь был развернут в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» в марте этого года. В качестве учений там было установлено три тысячи коек для пациентов с коронавирусом. После этого там смонтировали реанимационный госпиталь на 50 коек. После того, как пандемия сойдет на «нет», их передадут Центру медицины катастроф. Однако площадка до сих пор числится в списке резервных и не используется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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