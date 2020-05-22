2020-05-22T10:19:16+03:00
Общество

Частные театры на Среднем Урале получили субсидии в 28 миллионов

Деньги выдали 28 НКО в регионе
Мария Трапезникова
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Частные театры на Среднем Урале получили субсидии в 28 миллионовЧастные театры на Среднем Урале получили субсидии в 28 миллионовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Помощь учреждениям культуры от Правительства РФ не останавливается только на государственных. Как рассказала во время брифинга министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, частным театрам региона также были выделены субсидии.

- 28 НКО получили субсидии – почти 28 миллионов рублей. Это и «Коляда-театр», который получил три миллиона на проведение «Коляда-Plays», который пройдет в ноябре. Это и «Волхонка», и многие другие, - отметила Светлана Учайкина.

Кроме того, некоторые руководили частных театров просили помощи по погашению «коммуналки» и аренды за помещения. Они просили региональное Минкультуры отсрочить платежи. Как объяснила Учайкина, «подключилось ЖКХ, и ситуация была урегулирована». Те работники театров, которые были трудоустроены официально, также получили денежную поддержку.

- Мы помогли им встать на биржу труда. Поэтому теперь они получают пособия в размере 13 тысяч рублей, - добавила министр культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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