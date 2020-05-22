Названо количество самозанятых Свердловской области, которые получили 5 тысяч от государства из-за коронавируса

22 Май 2020 2020-05-22T09:23:00+03:00

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В правительстве Свердловской области сегодня, 22 мая, рассказали, сколько жителей региона, имеющих статус самозанятых, успели получить единовременную выплату в пять тысяч рублей, которая выдавалась из-за сложной ситуации в экономике, вызванной пандемией коронавируса. Всего эти деньги были выплачены 4,5 тысячам человек.

- Это отдельная мера государственной поддержки, которая была инициирована губернатором, - отмечает Алексей Орлов, первый заместитель губернатора Свердловской области. - Также на 21 мая Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства выдано 296 займов. Были перечислены денежные средства на сумму почти в 400 миллионов рублей.

Также предпринимателям реструктурировали 280 выданных ранее займов на общую сумму в 474 миллиона рублей.

- По состоянию на 18 мая наши банки предоставили клиентам региональным 552 кредита под нулевую ставку на заработную плату на сумму около полутора миллиардов рублей, - добавляет Алексей Орлов.

ИСТОЧНИК KP.RU