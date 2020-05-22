Белая, желтая и красная: в Кольцово обновили разметку на аэродроме
В аэропорту Кольцово обновили разметку на аэродроме: на перроне, стоянках самолетов, взлетно-посадочных полосах и рулежных дорожках [часть летного поля, предназначенная для руления и буксировки воздушных судов - прим.ред.]. Теперь она стала более яркой. Все это было сделано в ходе подготовки к весенне-летней навигации. Обновление проводится, как правило, в мае и сентябре в сухую погоду и при температуре не ниже +5.
- Наибольший износ разметки наблюдается на тех участках летного поля, где происходит торможение самолетов – это осевая линия взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек, - объяснили в пресс-службе Кольцово. – Маркировка этих элементов летного поля обновляется в течение всего летного периода, ее четкое видение обеспечивает безопасное движение самолета по маршрутам руления, взлета и посадки.
Фото: пресс-служба Кольцово
Для нанесения разметки специалисты используют специальную аэродромную краску трех цветов. Белый цвет – для взлетно-посадочных полос и путей движения спецтранспорта по перрону. Желтый – для обозначения рулежных дорожек и маршрутов следования к местам стоянок самолетов. Красным указываются места стоянок и обслуживания самолетов.
В среднем, на обновление разметки расходуется порядка 6-8 тонн краски в год. Для работ задействованы до шести сотрудников аэродромной службы.
ИСТОЧНИК KP.RU