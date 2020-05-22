Белая, желтая и красная: в Кольцово обновили разметку на аэродроме

22 Май 2020 2020-05-22T09:05:10+03:00

Ее перекрашивают два раза в год: во время подготовки к весенне-летней и осенне-зимней навигации

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В аэропорту Кольцово обновили разметку на аэродроме: на перроне, стоянках самолетов, взлетно-посадочных полосах и рулежных дорожках [часть летного поля, предназначенная для руления и буксировки воздушных судов - прим.ред.]. Теперь она стала более яркой. Все это было сделано в ходе подготовки к весенне-летней навигации. Обновление проводится, как правило, в мае и сентябре в сухую погоду и при температуре не ниже +5.

- Наибольший износ разметки наблюдается на тех участках летного поля, где происходит торможение самолетов – это осевая линия взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек, - объяснили в пресс-службе Кольцово. – Маркировка этих элементов летного поля обновляется в течение всего летного периода, ее четкое видение обеспечивает безопасное движение самолета по маршрутам руления, взлета и посадки.

Фото: пресс-служба Кольцово

Для нанесения разметки специалисты используют специальную аэродромную краску трех цветов. Белый цвет – для взлетно-посадочных полос и путей движения спецтранспорта по перрону. Желтый – для обозначения рулежных дорожек и маршрутов следования к местам стоянок самолетов. Красным указываются места стоянок и обслуживания самолетов.

В среднем, на обновление разметки расходуется порядка 6-8 тонн краски в год. Для работ задействованы до шести сотрудников аэродромной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU