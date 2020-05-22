22 Май 2020 2020-05-22T08:20:31+03:00

Екатеринбуржца, снявшего аккумуляторы с «Камаза», отправили на два года в тюрьму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в краже аккумуляторов. Ранним утром 20 февраля он вместе с товарищем заметили на улице грузовой тягач марки «Камаз», припаркованный на улице Восточная. И тогда они решили снять с него два аккумулятора.

- Для облегчения совершения преступления они распределили между собой роли. Товарищ обвиняемого припарковал их машину рядом и стал наблюдать за обстановкой, чтобы, в случае чего, подать сигнал тревоги, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

А сам обвиняемый, убедившись, что за ним никто не следит, отодвинул металлическую цепь и убрал защитный кожух с аккумуляторов, после чего оборвал силовые провода и вытащил из установочных мест аккумуляторы. Каждый из них стоил порядка 10 тысяч рублей.

После этого товарищи их перепродали. В тот момент, когда была совершена кража, у мужчины была непогашенная судимость. Учтя все это, суд назначил ему два года колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU