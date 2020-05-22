2020-05-22T07:14:05+03:00
Общество

«Склонен к употреблению алкоголя»: в Нижнем Тагиле вторую неделю ищут мужчину в коричневой рубашке

Василий Путилов пропал еще 10 мая
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа полиции Нижнего ТагилаФото: пресс-группа полиции Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле полиция вторую неделю разыскивает 49-летнего Путилова Василия Дмитриевича. О том, что мужчина пропал, рассказала его мать. Она рассказала, что он ушел из дома утром 10 мая, документы и сотовый телефон с собой не взял.

- До настоящего времени его местонахождение не известно. Он склонен к употреблению спиртных напитков. Раньше уже уходил из дома на непродолжительное время, но вскоре возвращался, - рассказали в пресс-группе полиции Нижнего Тагила.

Приметы: на вид лет 50-55, рост 175-178 сантиметров, овальное лицо, тонкие губы, короткие прямые волосы темного цвета, светлые глаза.

В день пропажи был одет в джинсы, коричневую рубашку, черные туфли.

Если вы вдруг видели где-то Василия Дмитриевича или знаете, где он может находиться, сообщите об этом в полицию по телефону: 8 (3435) 97-64-02, в группу розыска: 8 (3435) 97-64-78 или на линию 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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