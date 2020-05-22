2020-05-22T06:27:41+03:00
Общество

На Среднем Урале клещи покусали 13,6 тысяч человек

Это в 1,2 раза больше, чем в мае прошлого года
Мария Трапезникова
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На Среднем Урале клещи покусали 13,6 тысяч человекНа Среднем Урале клещи покусали 13,6 тысяч человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным регионального Роспотребнадзора на 19 мая, с начала весны на Среднем Урале клещи покусали уже 13 605 человек. Это в 1,2 раза выше аналогичного периода в прошлом году (11 159). Среди детей в возрасте до 17 лет зафиксировано 3 507 случаев укусов клещей – это в 1,5 раза выше, чем в прошлом году (2 196).

- Случаи зарегистрированы в 65 муниципальных образованиях в Свердловской области. Больше всего человек пострадали в Пышминском ГО, Слободо-Туринском МР, Тугулымском, Талицком, Асбестовском, Ирбитском и Тавдинском ГО, а также в Рейтинском, Каменске-Уральском и Верхотурье, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге клещи покусали 4 798 человек (это 35% от всех пострадавших), в том числе 975 детей. На сегодняшний день клещевой энцефалит нашли у 19 человек, включая 1 ребенка, а клещевой боррелиоз – у 42 человек, включая 18 детей.

В этом году в Свердловской области запланировано обработать от клещей 12 200 гектаров земли. На сегодняшний день работу провели на 1 995,9 гектарах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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