2020-05-22T06:09:24+03:00
Общество

Уральцы, застрявшие в Индии, вернулись обратно домой

Самолет летел из Тривандрама с остановкой в Калькутте
Мария Трапезникова
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Фото: Генконсульство РФ в КалькуттеФото: Генконсульство РФ в Калькутте
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В столицу Урала прибыл очередной эвакуационный рейс из Индии. На нем летели чуть больше 200 человек, часть из них после пересадки в Кольцово отправится в Москву. Самолет авиакомпании Royal Flight вылетал из Тривандрама, после чего сделал остановку, чтобы забрать оставшихся пассажиров в Калькутте.

Это первый рейс из многих предыдущих, на котором россияне смогли выбраться домой. Все дело в том, что в последний раз, в ночь перед вылетом, на Калькутту обрушился ураган «Ампхан», из-за чего все подъездные дороги были затоплены.

Пока что оперштаб не уточняет чисто уральцев, спустившихся в Екатеринбурге с самолетного трапа. Однако всех их в любом случае ждет двухнедельная обсервация.

Как сообщается на странице российского посольства в Индии в Facebook, с момента введения ограничений на международные полеты, из Индии вылетели больше трех тысяч человек. Следующих вывозных рейсов ожидают больше 2,5 тысяч россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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