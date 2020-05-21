Как проведут ЕГЭ в 2020: дистанция и контроль температуры тела

21 Май 2020 2020-05-21T20:28:26+03:00

Дистанцию между экзаменуемыми в 2020 году увеличат Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экзамены будут сдавать только те, кто поступает в вузы

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В 2020 году ЕГЭ в России проведут по особым правилам из-за пандемии коронавируса. Старт Единого государственного экзамена намечен на 29 июня, его будут сдавать только выпускники 11 классов, которые намерены поступить в высшие учебные заведения.

Экзамены проведут в единые сроки в полном соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями Роспотребнадзора. Об этом пишет KP.ru.

Количество учащихся в аудитории, где будет проходить экзамен, будет уменьшено, они будут рассажены на расстоянии полутора метров друг от друга. До экзамена будет проведена дезинфекция помещения.

Самый массовый экзамен по русскому языку разделят на два дня. На входе каждому ученику измерят температуру. Для выпускников дополнительно выделят в вузах 11 тысяч бюджетных мест. Принимать документы у абитуриентов будут в августе.

По указанию президента России Владимира Путина, нужно создать условия, чтобы не меньше 60% выпускников 11 классов смогли поступить на бюджетные отделения.

ИСТОЧНИК KP.RU