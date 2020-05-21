Как обжаловать ошибочный штраф за нарушение самоизоляции: инструкция

21 Май 2020 2020-05-21T20:14:30+03:00

Что делать если вы честно соблюдали самоизоляцию, а вам прилетел штраф? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В пятницу, 15 мая, житель Москвы Роман вместе с супругой ездил на дачу. А на следующий день на телефон супруги в приложении ГИБДД пришел штраф в пять тысяч рублей.

Но ведь у семейной пары был пропуск для передвижения по Москве, который оформлен на сайте госуслуг и действует с 29 апреля по 13 июня 2020 года. Что делать в такой ситуации – рассказывает известный адвокат Леонид Ольшанский. Об этом пишет KP.ru.

По всей видимости, произошла техническая ошибка. Если у гражданина есть цифровой пропуск, где прописан номер автомобиля, то по городу можно передвигаться круглосуточно. Поэтому штраф можно обжаловать.

1. Сделать скрины своего пропуска с номером автомобиля и скопировать сам код, для прикрепления к жалобе.

2. Отправить все это на сайт «Автокод», который прикреплен к порталу «Мос.ру». После чего нажать там кнопку «Обжаловать штраф», вбить в нужные строки номер постановления и дату его выписки.

3. Теперь сюда же нужно прикрепить жалобу в письменном виде, выбрав одну из семи форм обращений: «при поездке имелся пропуск», «произошла ошибка определения номер машины» и другие. Распечатываем бланк, заполняем, сканируем и отправляем в инспекцию. Хорошо, если у вас или ваших соседей есть принтер.

4. Обращение поступает в МАДИ, после чего ее рассматривают в течение 10 дней.

Что делать, если обжаловать штраф за нарушение самоизоляции по интернету не удалось?

По словам адвоката Леонида Ольшанского, выписывание электронного штрафа через камеры видеофиксации - незаконно. Лучше сего написать заявление: «Прошу отменить штраф в сумме пять тысяч рублей, наложенный на меня. По нижеследующим обстоятельствам…». Был пропуск: прикладываем доказательства. Пишем, что по камерам, работающим в автоматическом режиме, за это наказывать нельзя. Это есть в постановлении Верховного суда РФ от 21 апреля 2020 года. Отправляем в МАДИ.

Параллельно пишем в суд жалобу: прошу отменить штраф, наложенный на меня таким-то органом: незаконный и необоснованный. И приводим те же аргументы.

ИСТОЧНИК KP.RU