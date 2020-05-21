2020-05-21T18:36:17+03:00
Общество

«Дал деру от санитарки»: в Екатеринбурге полиция ищет мужчину, сбежавшего из психинтерната Первоуральска

Молодого человека разыскивают больше недели
Алина СУРИНА
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Мужчину, сбежавшего от санитарки социального учреждения, ищет полицияМужчину, сбежавшего от санитарки социального учреждения, ищет полицияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге полиция ищет 27-летнего мужчину, сбежавшего из психинтерната Первоуральска. Впервые молодой человек совершил побег из социального учреждения в начале мая. Его задержали в Екатеринбурге 11 мая и, чтобы вернуть его в психоневрологический интернат, вызвали из Первоуральска автомобиль клиники и санитарку. Но по пути мужчина, найдя удобный момент, снова сбежал, обманув сердобольную женщину.

- К сожалению, в руководстве диспансера тщательно не продумали вопросы безопасности и не обеспечили женщину надежной охраной. Что, на мой взгляд, и послужило причиной побега, - рассказал начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. - По пути следования, в районе мемориала жертвам политических репрессий на окраине столицы Среднего Урала, мужчина попросился, как говорится, по нужде. Ему пошли навстречу. Однако вместо благодарности, гражданин, что называется, дал деру от санитарки.

Поиском сбежавшего молодого человека занимается полиция Верх-Исетского района, к которой за помощью обратилось руководство психоневрологического интерната. Сейчас, по словам Валерия Горелых, подготовлена соответствующая ориентировка и на розыск мужчины ориентированы все наряды. Чтобы усложнить поиски, молодой человек предварительно отключил мобильный телефон.

Сбежавший мужчина картавит. У него худощавое телосложение, рост 160 сантиметров. Волосы темно-русые. Ранее гражданин в поле зрения полиции не попадал, судимости не имеет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Дал деру от санитарки»: в Екатеринбурге полиция ищет мужчину, сбежавшего из психинтерната Первоуральска
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