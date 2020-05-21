Как заболевшим сотрудникам «Красного и Белого» получить компенсацию: отвечает губернатор Куйвашев

21 Май 2020 2020-05-21T18:03:04+03:00

Из ответа главы региона следует, что помочь ей в этом вопросе он не в силах Фото: Алексей БУЛАТОВ

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После вспышки коронавируса на складе «Красного и Белого», где заболели 136 человек, торговой сети пригрозили приостановлением лицензии. Также сотрудники пожаловались на отсутствие компенсации со стороны владельцев бизнеса.

Жена одного из заболевших сообщила о ситуации губернатору Куйвашеву через Instagram.

- Мы с ребенком соблюдали режим самоизоляции. А муж заболел на работе. Сейчас мы лечимся в больнице № 40. Почему нас оставили без выплат те люди, по чьей вине мы оказались здесь? – спрашивает екатеринбурженка Мария.

Динамика пандемии коронавируса на Урале на 21 маяФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Я возмущен не меньше и, как вы, вероятно, знаете, дал поручения жестко контролировать эту ситуацию, - отвечает губернатор Куйвашев. - Учитывая риски, мы намерены принципиально реагировать на такой стиль поведения в условиях распространения коронавируса — вплоть до лишения торговых организаций соответствующих лицензий. Подобные споры эффективнее решать в судебном порядке. Трудовой кодекс в целом дает работнику право на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей. Хотя доказать причинно-следственную связь между действиями работодателя и болезнью вашего супруга будет непросто. Но суд вправе удовлетворить требование работника о компенсации морального вреда.

Также глава Среднего Урала добавил, что поручил следить за развитием ситуации омбудсмену Татьяне Мерзляковой и руководителю профсоюзов Андрею Ветлужских.

- Я желаю вашей семье скорейшего выздоровления, - написал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU