На Вторчермете мужчина на Lexus насмерть сбил пенсионерку, выезжая с рынка
На Вторчермете мужчина на Lexus насмерть сбил пенсионерку, выезжая с рынка. Трагедия произошла сегодня после четырех дня. Как рассказал водитель сотрудникам ГИБДД, он не заметил пожилую женщину, переходящую дорогу.
- Атомобиль Lexus, которым управлял мужчина 1969 года рождения при движении задним ходом с прилегающей территории на улице Патриса Лумумбы, 4 допустил наезд на пешехода, который двигался по улице Патриса Лумумбы со стороны Полисадная в сторону Ферганская на встречу движению транспортному средству, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Пожилая женщина от полученных травм погибла на месте аварии. Причина ДТП будет установлена в ходе расследования. По данным ГИБДД, стаж вождения мужчины – 21 год.
ДТП на Вторчермете.Видео: Инцидент Екатеринбург Валерия
ИСТОЧНИК KP.RU