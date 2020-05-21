2020-05-21T17:43:14+03:00
Происшествия

На Вторчермете мужчина на Lexus насмерть сбил пенсионерку, выезжая с рынка

Водитель не заметил пожилую женщину, переходящую дорогу
Алина СУРИНА
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Фото: ГИБДД ЕкатеринбургаФото: ГИБДД Екатеринбурга
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На Вторчермете мужчина на Lexus насмерть сбил пенсионерку, выезжая с рынка. Трагедия произошла сегодня после четырех дня. Как рассказал водитель сотрудникам ГИБДД, он не заметил пожилую женщину, переходящую дорогу.

- Атомобиль Lexus, которым управлял мужчина 1969 года рождения при движении задним ходом с прилегающей территории на улице Патриса Лумумбы, 4 допустил наезд на пешехода, который двигался по улице Патриса Лумумбы со стороны Полисадная в сторону Ферганская на встречу движению транспортному средству, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Пожилая женщина от полученных травм погибла на месте аварии. Причина ДТП будет установлена в ходе расследования. По данным ГИБДД, стаж вождения мужчины – 21 год.

ДТП на Вторчермете.Видео: Инцидент Екатеринбург Валерия

ИСТОЧНИК KP.RU

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