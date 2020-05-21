2020-05-21T16:46:14+03:00
Общество

Губернатор предложил уральским школьникам обсудить идеи для выпускного

Евгений Куйвашев ждет предложения выпускников одиннадцатых классов
Алина СУРИНА
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У всех школьников выпускные в это году пройдут в онлайн-форматеУ всех школьников выпускные в это году пройдут в онлайн-форматеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В этом году выпускники школ из-за ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, остаются без традиционного праздника. Все мероприятия, касающиеся окончания школы, пройдут в онлайн-формате. Как именно они будут организованы пока неизвестно. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил не оставаться в стороне и предложил уральским школьникам обсудить идеи для выпускного на его странице в Instagram.

- Выпускники, сегодня я обращаюсь к вам. Представляю, как вам было тяжело резко перестроиться на дистанционные занятия, как вы волнуетесь из-за поступления в вузы в новых условиях. К сожалению, выпускные тоже пройдут не в том формате, на который мы все изначально рассчитывали. Тем не менее, мне бы очень хотелось вас чем-то порадовать, - написал губернатор.

По данным главы региона, в этом году 11 класс заканчивают 19 696 человек. Как рассказал Евгений Куйвашев, в школах предлагают разные форматы организации праздника. Ученики выпускных классов проявляют все свои творческие способности и готовят различные поздравления: от видеопоздравления от учителей до флешмобов с фотографиями выпускников в соцсетях. Губернатор предложил, помимо внутришкольных праздников, организовать онлайн-концерт с участием популярных музыкантов.

- Предлагаю всем выпускникам подключиться: пишите свои идеи, как организовать праздник, прямо здесь, а мы с учителями подумаем, как можно будет реализовать ваши желания.

Напомним, ранее мы рассказывали как пройдет выпускной в одном из уральских ВУЗов. Выпускники будут находиться у себя дома и смотреть трансляцию в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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