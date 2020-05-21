«Продукции на семь миллионов»: в Екатеринбурге организатор цеха по производству курительных смесей отделался штрафом

21 Май 2020 2020-05-21T16:18:29+03:00

Молодой человек продавал смеси для курения кальяна в промышленных масштабах

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В Екатеринбурге полицейские накрыли подпольный цех по производству курительных смесей для кальянов. В ходе операции силовики изъяли 69 тысяч упаковок курительных смесей на общую сумму в семь миллионов рублей. Все эту продукцию собирались продать на оптовых рынках.

- При производстве данной продукции использовались ингредиенты неизвестного происхождения, а также специальный никотинсодержащий раствор, соединенный с ароматизаторами и другими добавками, - рассказывают в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Операция прошла 18 февраля. В ней принимали участие сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Екатеринбурга, сотрудники регионального Роспотребнадзора, а силовую поддержку им оказывали бойцы ОМОНа Росгвардии.

В цехе была организована целая линия по производству смесей для кальянов. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Нелегальное производство располагалось на территории Железнодорожного района Екатеринбурга - в одной из промзон на улице Электродепо.

Помимо готовых к продаже упаковок с товаром силовики изъяли и емкости с немаркированным жидким никотином, объемом больше 100 литров. Никаких сопроводительных документов для них не было.

Организатор "бизнеса" получил штраф в 40 тысяч. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Также полицейские задержали двух предполагаемых организаторов подпольного цеха. Ими оказались двое 25-летних парней. Оба до этого не были судимы. После задержания они написали явку с повинной.

Как уточнили в пресс-службе регионального СК, в ходе расследования выяснилось, что к организации «бизнеса» подтвердилась причастность только одного мужчины.

- При этом молодому человеку было абсолютно безразлично, какое влияние могла оказать его продукция на её потребителей. А задуматься об этом следовало бы, ведь, как показала проведённая в рамках расследования экспертиза, в бестабачной смеси содержались такие опасные вещества, как свинец, мышьяк, кадмий, ртуть. Согласно заключению эксперта, при курении эти вещества могут причинить здоровью человека тяжкий вред. К счастью, деятельность этого предприимчивого екатеринбуржца была своевременно пресечена, - отметили в СК.

Суд признал мужчину виновным по статье 238 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Но за организацию целого подпольного цеха молодой человек отделался штрафом в 40 тысяч рублей. Суд учел, что раньше парень не был судим, а также то, что это преступление небольшой тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU