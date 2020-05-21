2020-05-21T14:18:11+03:00
Общество

ЕВРАЗ направил около 1 миллиарда рублей на обновление техники на Качканарском ГОКе

На ЕВРАЗ КГОК поставлен новый тяговый агрегат НП-1 №099
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Выход на линию нового локомотива на ЕВРАЗ КГОК Фото: предоставлено ЕВРАЗВыход на линию нового локомотива на ЕВРАЗ КГОК Фото: предоставлено ЕВРАЗ
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На ЕВРАЗ КГОК поставлен новый тяговый агрегат НП-1 №099, это уже третья подобная машина, закупленная ЕВРАЗом с начала 2020 года, два предыдущих локомотива задействованы на вывозке руды из карьеров. Также в первом полугодии на предприятии выведены на линию три новых БелАЗа грузоподъемностью 240 тонн, сейчас на комбинате эксплуатируется 5 подобных машин. ЕВРАЗ направил на приобретение новой техники около 1 млрд рублей.

Тяговые агрегаты НП-1 эксплуатируются в составе 3-х секций: электровоза управления и двух моторных думпкаров. Техника производится на Новочеркасском электровозостроительном заводе и хорошо подходит для работы в глубоких карьерах с непростым рельефом. Один тяговый агрегат вывозит из карьера состав массой более 1,7 тыс. тонн. Техника оснащена четырьмя системами торможения, что повышает безопасность управления. Ежесуточно один локомотивосостав – тяговый агрегат с одиннадцатью думпкарами – перевозит порядка 8 тыс. тонн горной массы.

Погрузка руды в карьере в 240- тонный БелАЗ Фото: предоставлено ЕВРАЗ

Погрузка руды в карьере в 240- тонный БелАЗ Фото: предоставлено ЕВРАЗ

БелАЗы грузоподъемностью 240 тонн и мощностью 2500 лошадиных сил задействованы на перевозке руды непосредственно в карьерах. На машинах установлены автоматическая система пожаротушения, контроль загрузки и топлива, система телеметрического давления в шинах, камеры кругового обзора и оборудование для интеграции машины в систему автоматической диспетчеризации «Карьер». Вес одного колеса – 5,4 тонны, диаметр – 3,5 метра.

«Обновление техники проводится в рамках масштабной программы развития комбината, реализация которой позволит повысить производительность ЕВРАЗ КГОК, а также улучшить условия работы сотрудников», - отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Новая техника будет эксплуатироваться в Главном, Северном, Западном карьерах, а также в карьере Южная залежь. В дальнейшем ее будут использовать на новом Собственно-Качканарском месторождении.

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