Уральцев предупредили о надвигающихся ливнях и сильном ветре

21 Май 2020 2020-05-21T14:13:27+03:00

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По данным синоптиков на 22 мая в некоторых районах Свердловской области ожидаются ливни и ветер с порывами до 20 м/сек. Поэтому спасатели МЧС напомнили о правилах безопасности во время непогоды.

Для начала – следует закрывать все окна и двери. Из-за осложнения пожароопасной обстановки во время сильного ветра, нужно быть предельно внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности. К тому же, с 1 мая в регионе установлен противопожарный режим.

Садоводам и огородникам лучше повременить с работами на открытом воздухе. А если вдруг ветер застал прямо посреди улицы, то следует держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, ЛЭП и деревьев.

- Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванные ветром, - добавили в пресс-служба МЧС по Свердловской области. – Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий.

Водителям во время непогоды следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. Под деревьями и рекламными щитами машины лучше не парковать. Если вдруг произошло ЧП, следует сразу же звонить спасателям по телефонам: 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU