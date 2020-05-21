В Екатеринбурге ищут очевидцев аварии, в которой сбили девушку-пешехода

21 Май 2020 2020-05-21T13:26:48+03:00

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Вечером 18 мая в Екатеринбурге, на улице Советская, 5, около 20:30 произошло ДТП, в котором пострадала 27-летняя женщина-пешеход. Ее сбила иномарка белого цвета, когда она переходила дворовой проезд по линии тротуара. После этого машина скрылась.

- В ходе предварительного разбирательства было установлено, что автомобиль после ДТП выехал на улицу Советская с правым поворотом в сторону Луначарского, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

А пострадавшую девушку госпитализировали в больницу с различными травмами. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства аварии и ищут очевидцев. Если вы ими стали, позвоните в Госавтоинспекцию Екатеринбурга по телефонам: 8 (996) 179-92-97 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU