2020-05-21T12:24:04+03:00
Происшествия

На Среднем Урале под суд отправили браконьера, хладнокровно застрелившего и разделавшего лосиху

Теперь ему грозит либо штраф, либо исправительные работы, либо тюрьма
Мария Трапезникова
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Фото: Валерий ГорелыхФото: Валерий Горелых
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В Серове, что в Свердловской области, полицейские вместе с представителями регионального Департамента по охране животного мира и среды их обитания, поймали браконьера, который застрелил и разделал несчастную лосиху.

Им оказался 56-летний мужчина, который живет на пенсию. В марте этого года за добычей он отправился рано утром наличном автомобиле, и, чтобы его никто не заметил, отыскал местечко подальше от дома – примерно в 50-ти километрах от поселка Восточный.

- До леса он добрался на внедорожнике. Затем по непроходимой дороге, ведущей в сторону бывшей деревни Новая Цыганка, двигался на мотобуксировщике с санями, после долго шел на охотничьих лыжах, пока в поле его зрения не попала на свою беду самка лося, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Фото: Валерий Горелых

Фото: Валерий Горелых

Браконьер дважды хладнокровно выстрелил в животное, а затем разделал ее – тогда же его поймали полицейские, которые нашли у него целый запас оружия: ружье с пятью патронами, пайву, топор с ножом, с помощью которых он разделал тушу, а также внутренние органы лосихи. Ущерб составил порядка 1,4 миллионов рублей.

Накануне дознаватели ОВД Серова закончили расследовать уголовное дело, заведенное на мужчину. По словам Горелых, свою вину он полностью признал и раскаялся в содеянном. А Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира заявил гражданский иск о возмещении ущерба.

- Санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, либо исправительные работы до двух лет, либо тюрьма до двух лет, - добавила старший дознаватель полиции Серова майор Оксана Паглазова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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