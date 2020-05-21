«Набор самоизоляции»: стало известно, сколько потратили екатеринбуржцы, чтобы обустроить удаленную работу

21 Май 2020 2020-05-21T12:21:28+03:00

Люди покупали у интернете веб-камеры, умную колонку и даже тренажеры

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Аналитики подсчитали, сколько екатеринбуржцы потратили в интернет-магазине за время самоизоляции. Свердловчане, которые ушли на удаленную работу поняли, что их домашний офис пора бы и модернизировать. Большую часть трат ушли на покупку принадлежностей для работы. Но в список товаров вошли и бытовые вещи.

Что екатеринбуржцы покупали на самоизоляции. Фото: пресс-служба "Яндекс.Маркет".

- В набор вошли как различная техника (хлебопечка, машинка для стрижки, модем, веб-камера и умная колонка), так и товары для домашнего досуга (учебная литература, тренажёр и раскраска), а ещё термометр, - рассказали в пресс-службе «Яндекс.Маркета».

Эксперты «Яндекс.Маркета» сравнили среднюю стоимость товаров, которыми интересовались жители разных городов в апреле. «Набор самоизоляции» обошелся екатеринбуржцам в 46 127 рублей. Жители Казани оказались большими транжирами, у них - 54 798 рублей, а вот питербуржцы тратят меньше уральцев – 44 640 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU