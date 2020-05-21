Долой «чернуху»: Милонов пояснил, почему в России надо запретить негативные новости

21 Май 2020 2020-05-21T11:51:59+03:00

Виталий Милонов уверен, что людей надо временно оградить от негативной информации Фото: Артем КИЛЬКИН

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести запрет в России на публикацию негативных новостей в период пандемии коронавируса. С соответствующим обращением народный избранник обратился к главе Союза журналистов Владимиру Соловьеву.

Милонов уверен, что во время самоизоляции роль СМИ сильно возрастает: люди сидят дома и берут информацию не из жизни, а из сводок новостей. В это же время многие новостные порталы ради трафика публикуют плохие новости, которые плохо влияют на психику людей, пишет портал NEWS.ru.

К плохим новостям Виталий Милонов отнес те, которые повышают уровень тревожности у читателя, вызывают у него страх, гнев и злобу. «Чернуху» нужно заменить более конструктивными сообщениями.

Свои доводы депутат Госдумы изложил Соловьеву, предложив наложить временный мораторий на ряд публикаций. В ответ Владимир Соловьев пояснил изданию, что задача Союза журналистов – стоять на страже свободы слова, которая выражается как в позитивных публикациях, так и негативных.

ИСТОЧНИК KP.RU