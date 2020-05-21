2020-05-21T11:51:59+03:00
Общество

Долой «чернуху»: Милонов пояснил, почему в России надо запретить негативные новости

Депутат Госдумы обратился к главе Союза журналистов страны
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Виталий Милонов уверен, что людей надо временно оградить от негативной информацииВиталий Милонов уверен, что людей надо временно оградить от негативной информацииФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести запрет в России на публикацию негативных новостей в период пандемии коронавируса. С соответствующим обращением народный избранник обратился к главе Союза журналистов Владимиру Соловьеву.

Милонов уверен, что во время самоизоляции роль СМИ сильно возрастает: люди сидят дома и берут информацию не из жизни, а из сводок новостей. В это же время многие новостные порталы ради трафика публикуют плохие новости, которые плохо влияют на психику людей, пишет портал NEWS.ru.

К плохим новостям Виталий Милонов отнес те, которые повышают уровень тревожности у читателя, вызывают у него страх, гнев и злобу. «Чернуху» нужно заменить более конструктивными сообщениями.

Свои доводы депутат Госдумы изложил Соловьеву, предложив наложить временный мораторий на ряд публикаций. В ответ Владимир Соловьев пояснил изданию, что задача Союза журналистов – стоять на страже свободы слова, которая выражается как в позитивных публикациях, так и негативных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
VK Fest выходит на международный уровень: что посмотреть в последний день фестиваля?
Кураторы Уральской индустриальной биеннале назвали тему выставки в 2021 году
Свинец и другие яды: эксперты объяснили, чем опасны дезодоранты
С начала года в Екатеринбурге произошло 45 ДТП с участием автобусов
ЕВРАЗ направил около 1 миллиарда рублей на обновление техники на Качканарском ГОКе
Уральцев предупредили о надвигающихся ливнях и сильном ветре
На Среднем Урале семьям, в которых родители из-за COVID-19 остались без работы, будут доставлять продуктовые наборы
На Урале оштрафовали коммунальщиков за отсутствие мусорок на кладбище
В Екатеринбурге ищут очевидцев аварии, в которой сбили девушку-пешехода
Свердловские власти подготовили законопроект о штрафах во время «сон-часа»
«Очень желанная»: жена футболиста Погребняка поразила фанатов длинными ножками
На Среднем Урале под суд отправили браконьера, хладнокровно застрелившего и разделавшего лосиху
«Набор самоизоляции»: стало известно, сколько потратили екатеринбуржцы, чтобы обустроить удаленную работу
В Екатеринбурге на полтора года закрыли парк XXII Партсъезда
Долой «чернуху»: Милонов пояснил, почему в России надо запретить негативные новости
Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на создание горельефа на городской плотине
Екатеринбуржца отправили в тюрьму за прописку 105 мигрантов
На Урале нарушителей ПДД теперь будут ловить с воздуха
Медики за сутки выписали еще 86 уральцев, переболевших COVID-19
Ураза-Байрам на карантине: духовные лидеры мусульман Урала просят остаться на праздник дома
На скорости врезался в ограждение: на свердловской трассе насмерть разбился водитель мопеда
В свердловских отделениях почты установили гигантские защитные экраны
Нарушали самоизоляцию: полицейские Екатеринбурга разогнали кальянщиков на Вознесенской горке
Выпускникам УрФУ на такси доставят мантии и шапочки для онлайн-выпускного
У екатеринбурженки забрали иномарку из-за долга в 250 тысяч
В уральской колонии начали шить противочумные костюмы
В Екатеринбург прилетели рабочие из якутского месторождения, где зафиксировали вспышку COVID-19