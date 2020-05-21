Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на создание горельефа на городской плотине

21 Май 2020 2020-05-21T11:42:44+03:00

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Администрация Екатеринбурга запустила конкурс на разработку эскизного проекта горельефа в Историческом сквере. Его планируют разместить к 300-летию города на плотине. Участвовать могут все желающие – как физические, так и юридические лица.

Для того, чтобы принять участие, нужно отправить заявку и свое портфолио на порту idea@ekadm.ru, указав в теме письма: «Эскизный проект горельефа в Историческом сквере». Прием заявок стартует 26 мая и продлится до 12:00 15 июня.

По данным пресс-службы мэрии, в состав жюри вошли архитекторы, скульптуры, дизайнеры, художники, а также специалисты администрации города. Кстати, не так давно мы рассказывали вам о том, что среди жителей Екатеринбурга объявили конкурс на создание эскиза памятника, посвященного врачам, которые сражаются с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU