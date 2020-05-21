Екатеринбуржца отправили в тюрьму за прописку 105 мигрантов

21 Май 2020 2020-05-21T11:24:18+03:00

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Жителя Екатеринбурга отправили под суд за то, что он «поселил» у себя дома 105 мигрантов, прописав их в своей квартире. Для этого в январе этого года он пришел в филиал ГБУ «Многофункциональный центр».

- Путем предоставления заведомо недостоверных сведений он отразил факт постановки на учет по месту пребывания 105 граждан ближнего зарубежья, достоверно зная, что указанные люди проживать в его доме не будут, - рассказали в пресс-группе региональный прокуратуры.

Оказалось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за оборот наркотиков. Тогда ему назначили наказание в виде лишения свободы. Учитывая все это суд отправил его на 1 год и 2 месяца в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU