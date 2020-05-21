Медики за сутки выписали еще 86 уральцев, переболевших COVID-19

21 Май 2020 2020-05-21T10:50:13+03:00

В регионе зафиксировали еще две смерти

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За минувшие сутки в Свердловской области медики вылечили еще 86 человек, переболевших коронавирусом. Таким образом, всего в регионе вылечились 976 пациентов. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Однако сегодня стало известно о еще 174 заболевших за сутки. Новыми пациентами стали жители Екатеринбурга (еще 82 человека), Арамильского и Артемовского ГО, Асбеста, Белоярского ГО, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Горноуральского ГО, Дегтярска, Заречного, Камышлова, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Новоуральска, Первоуральска, Ревды, Режа, Серовского ГО, Среднеуральска, Сысертского и Талицкого ГО.

- В статистику включен один случай заболевания жителем другого региона России, а также семь подтвержденных случаев заражения постояльцев одного из обсерваторов, вернувшихся из-за рубежа, - рассказали в оперштабе.

Таким образом, на сегодняшний день в Свердловской области – 3 308 зараженных. Состояние 11 человек медики оценивают как тяжелое, 103 – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное. За сутки в регионе зафиксировали еще две смерти от коронавируса, поэтому теперь их, в общей сложности, 10.

ИСТОЧНИК KP.RU