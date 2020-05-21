Ураза-Байрам на карантине: духовные лидеры мусульман Урала просят остаться на праздник дома
Духовные лидеры мусульман Свердловской области обратились к уральцам с просьбой отметить Ураза-Байрам дома.
Духовные лидеры мусульман Свердловской области обратились к уральцам с просьбой отметить Ураза-Байрам дома.Видео: оперштаб
В этом году священный месяц Рамадан заканчивается 23 мая, а праздник разговения – Ураза-байрам – выпадает на воскресенье, 24 мая.
Стоит добавить, что последняя вспышка коронавируса была зафиксирована на складе компании «Красное&Белое», там инфекцию выявили более чем у ста человек. Накануне губернатор Евгений Куйвашев раскритиковал руководителей торговой сети и пригрозил лишением лицензии.
- Руководитель заверил меня, что «Красное и Белое» готово идти на контакт. Надеюсь, что так и будет. В противном случае Свердловская область переживет без этой сети. Если руководство не устранит нарушения, у сети может быть отобрана лицензия, - написал губернатор Куйвашев в своем Instagram.
ОФИЦИАЛЬНО
В Свердловской области зарегистрировано 3308 случаев новой коронавирусной инфекции.
Состояние 11 госпитализированных медики оценивают как тяжелое, 103 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное. От коронавируса на Среднем Урале скончались 10 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU