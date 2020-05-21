Ураза-Байрам на карантине: духовные лидеры мусульман Урала просят остаться на праздник дома

21 Май 2020 2020-05-21T12:10:18+03:00

Обычно в этот день приверженцы ислама приходят в мечети, чтобы поздравить друг друга. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году священный месяц Рамадан заканчивается 23 мая, а праздник разговения – Ураза-байрам – выпадает на воскресенье, 24 мая.

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Духовные лидеры мусульман Свердловской области обратились к уральцам с просьбой отметить Ураза-Байрам дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/780304" frameborder="0"></iframe> Духовные лидеры мусульман Свердловской области обратились к уральцам с просьбой отметить Ураза-Байрам дома.Видео: оперштаб

В этом году священный месяц Рамадан заканчивается 23 мая, а праздник разговения – Ураза-байрам – выпадает на воскресенье, 24 мая.

Стоит добавить, что последняя вспышка коронавируса была зафиксирована на складе компании «Красное&Белое», там инфекцию выявили более чем у ста человек. Накануне губернатор Евгений Куйвашев раскритиковал руководителей торговой сети и пригрозил лишением лицензии.

- Руководитель заверил меня, что «Красное и Белое» готово идти на контакт. Надеюсь, что так и будет. В противном случае Свердловская область переживет без этой сети. Если руководство не устранит нарушения, у сети может быть отобрана лицензия, - написал губернатор Куйвашев в своем Instagram.

ОФИЦИАЛЬНО

В Свердловской области зарегистрировано 3308 случаев новой коронавирусной инфекции.

Состояние 11 госпитализированных медики оценивают как тяжелое, 103 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное. От коронавируса на Среднем Урале скончались 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU