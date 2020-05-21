2020-05-21T12:10:18+03:00
Общество

Ураза-Байрам на карантине: духовные лидеры мусульман Урала просят остаться на праздник дома

В этом году священный месяц Рамадан заканчивается 23 мая, а праздник разговения – Ураза-байрам – выпадает на воскресенье, 24 мая.
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Обычно в этот день приверженцы ислама приходят в мечети, чтобы поздравить друг друга.Обычно в этот день приверженцы ислама приходят в мечети, чтобы поздравить друг друга.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Духовные лидеры мусульман Свердловской области обратились к уральцам с просьбой отметить Ураза-Байрам дома.

Духовные лидеры мусульман Свердловской области обратились к уральцам с просьбой отметить Ураза-Байрам дома.Видео: оперштаб

В этом году священный месяц Рамадан заканчивается 23 мая, а праздник разговения – Ураза-байрам – выпадает на воскресенье, 24 мая.

Стоит добавить, что последняя вспышка коронавируса была зафиксирована на складе компании «Красное&Белое», там инфекцию выявили более чем у ста человек. Накануне губернатор Евгений Куйвашев раскритиковал руководителей торговой сети и пригрозил лишением лицензии.

- Руководитель заверил меня, что «Красное и Белое» готово идти на контакт. Надеюсь, что так и будет. В противном случае Свердловская область переживет без этой сети. Если руководство не устранит нарушения, у сети может быть отобрана лицензия, - написал губернатор Куйвашев в своем Instagram.

ОФИЦИАЛЬНО

В Свердловской области зарегистрировано 3308 случаев новой коронавирусной инфекции.

Состояние 11 госпитализированных медики оценивают как тяжелое, 103 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное. От коронавируса на Среднем Урале скончались 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
VK Fest выходит на международный уровень: что посмотреть в последний день фестиваля?
Кураторы Уральской индустриальной биеннале назвали тему выставки в 2021 году
Свинец и другие яды: эксперты объяснили, чем опасны дезодоранты
С начала года в Екатеринбурге произошло 45 ДТП с участием автобусов
ЕВРАЗ направил около 1 миллиарда рублей на обновление техники на Качканарском ГОКе
Уральцев предупредили о надвигающихся ливнях и сильном ветре
На Среднем Урале семьям, в которых родители из-за COVID-19 остались без работы, будут доставлять продуктовые наборы
На Урале оштрафовали коммунальщиков за отсутствие мусорок на кладбище
В Екатеринбурге ищут очевидцев аварии, в которой сбили девушку-пешехода
Свердловские власти подготовили законопроект о штрафах во время «сон-часа»
«Очень желанная»: жена футболиста Погребняка поразила фанатов длинными ножками
На Среднем Урале под суд отправили браконьера, хладнокровно застрелившего и разделавшего лосиху
«Набор самоизоляции»: стало известно, сколько потратили екатеринбуржцы, чтобы обустроить удаленную работу
В Екатеринбурге на полтора года закрыли парк XXII Партсъезда
Долой «чернуху»: Милонов пояснил, почему в России надо запретить негативные новости
Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на создание горельефа на городской плотине
Екатеринбуржца отправили в тюрьму за прописку 105 мигрантов
На Урале нарушителей ПДД теперь будут ловить с воздуха
Медики за сутки выписали еще 86 уральцев, переболевших COVID-19
Ураза-Байрам на карантине: духовные лидеры мусульман Урала просят остаться на праздник дома
На скорости врезался в ограждение: на свердловской трассе насмерть разбился водитель мопеда
В свердловских отделениях почты установили гигантские защитные экраны
Нарушали самоизоляцию: полицейские Екатеринбурга разогнали кальянщиков на Вознесенской горке
Выпускникам УрФУ на такси доставят мантии и шапочки для онлайн-выпускного
У екатеринбурженки забрали иномарку из-за долга в 250 тысяч
В уральской колонии начали шить противочумные костюмы
В Екатеринбург прилетели рабочие из якутского месторождения, где зафиксировали вспышку COVID-19