На скорости врезался в ограждение: на свердловской трассе насмерть разбился водитель мопеда

21 Май 2020 2020-05-21T10:38:01+03:00

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Минувшим вечером, около 16:00, на 20-м километре трассы «Тавда – Таборы» в Свердловской области произошла серьезная авария, в которой погиб водитель мопеда Zodiak. 67-летний мужчина ехал в Тавду и не справился с управлением.

- По предварительным данным, он при движении со стороны деревни Белоярка на повороте допустил наезд на барьерное ограждение, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

От сильного удара мужчину выбросило с мопеда. Он погиб на месте, еще до приезда скорой помощи. Сейчас полицейские по факту аварии проводят проверку и выясняют точные причины и обстоятельства.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU