На скорости врезался в ограждение: на свердловской трассе насмерть разбился водитель мопеда
Минувшим вечером, около 16:00, на 20-м километре трассы «Тавда – Таборы» в Свердловской области произошла серьезная авария, в которой погиб водитель мопеда Zodiak. 67-летний мужчина ехал в Тавду и не справился с управлением.
- По предварительным данным, он при движении со стороны деревни Белоярка на повороте допустил наезд на барьерное ограждение, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
От сильного удара мужчину выбросило с мопеда. Он погиб на месте, еще до приезда скорой помощи. Сейчас полицейские по факту аварии проводят проверку и выясняют точные причины и обстоятельства.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
ИСТОЧНИК KP.RU