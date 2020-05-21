В свердловских отделениях почты установили гигантские защитные экраны

21 Май 2020 2020-05-21T10:24:54+03:00

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130 крупных отделений «Почты России» по всей Свердловской области получили гигантские защитные экраны. Их установили в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском и Серове. Они защищают персонал от распространения коронавируса.

- Ограждения выполнены из оргстекла, их легко мыть и обрабатывают дезинфицирующими средствами. Конструкции мобильны, при необходимости их можно убрать или перенести в другое место, - объяснили в пресс-службе «Почты России». – Они прозрачные и не создают неудобств при обслуживании посетителей.

Кроме того, во всех отделениях почты регулярно проводятся проветривание, влажная уборка и дезинфекция помещений. Все операторы и почтальоны обеспечены масками и перчатками. А на пол нанесена разметка для соцдистанцирования.

ИСТОЧНИК KP.RU