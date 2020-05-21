2020-05-21T10:15:08+03:00
Общество

Нарушали самоизоляцию: полицейские Екатеринбурга разогнали кальянщиков на Вознесенской горке

На нарушителей составили шесть протоколов
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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Минувшим вечером полицейские Екатеринбурга устроили рейд в районе Вознесенской горки, где традиционно собираются любители кальяна. Ждать нарушителей самоизоляции долго не пришлось – сразу прибыв на место, силовики встретили несколько компаний, где все были без защитных масок.

- После предупреждений о нарушении Указа губернатора, большинство граждан надели маски и направились домой, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – В отношении тех, кто не имел средств защиты, полицейскими были составлены административные протоколы.

После рейдов рядом с Вознесенской горкой остался наряд патрульно-постовой службы, который предупреждал новых кальянщиков об ответственности за нарушение самоизоляции. В ходе этого рейда полицейские составили шесть протоколов. Кстати, не так давно точно такое же мероприятие силовики провели у ККТ «Космос».

ИСТОЧНИК KP.RU

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