У екатеринбурженки забрали иномарку из-за долга в 250 тысяч

21 Май 2020 2020-05-21T08:25:36+03:00

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У 41-летней жительницы Екатеринбурга приставы забрали иномарку Toyota из-за его долга перед банком. Сумма неоплаты составила больше 250 тысяч рублей. Добровольно погашать долг она не собиралась, даже несмотря то что, что ей ограничили выезд за границу.

- Суд постановил обратить взыскание задолженности путем продажи на публичных торгах залогового имущества – машины должницы, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Судебным приставом-исполнителем был совершен выход в адрес женщины, составлен акт описи и ареста иномарки.

Женщину предупредили, что, если она в установленный срок не погасит долг, то машину передадут на оценку, а потом и вовсе пустят с молотка. Вырученные за нее деньги отдадут банку-взыскателю.

ИСТОЧНИК KP.RU