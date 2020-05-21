33 прорыва за три дня: в Екатеринбурге завершился первый этап опрессовок

21 Май 2020 2020-05-21T06:59:21+03:00

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В Екатеринбурге завершился первый этап опрессовок. Испытания проходили с 23:00 18 мая до 06:00 21 мая. За все три дня специалисты ЕТК обнаружили 33 прорыва в районе улиц: Амундсена, Попова, Гурзуфская, Луначарского, Авиационная, Сулимова, Тургенева, Бебеля, Чайковского, Шевченко, Тверитина, Громова, Победы, Краснофлотцев и Посадкой.

Накануне мы писали о том, что на улице Волгоградской столб горячей воды пробил асфальт и вырвался на поверхность. Туда сразу же приехала ремонтная бригада.

- Специалисты ЕТК зафиксировали нанесение ущерба владельцам придомовых участков домов частного сектора. Все объекты теплоснабжения застрахованы, ущерб будет возмещен, - уточнили в пресс-службе ЕТК.

Специалисты напоминают, что опрессовки нужны для того, чтобы подготовить город к зиме. Их цель – выявление слабых мест на теплотрассах. Следующий этап опрессовок пройдет с 29 июня по 2 июля. Кроме того, мы вчера рассказывали, что в график вошли и локальные зоны, на которых тоже пройдут испытания.

ИСТОЧНИК KP.RU