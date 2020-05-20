«Сквер наш»: в Екатеринбурге уничтожили протестное граффити

20 Май 2020 2020-05-20T19:36:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Уличный художник Рома Инк разместил на Октябрьской площади новую работу, посвященную протестам против строительства храма, которые прошли больше года назад. Надпись «Сквер наш» появилась в центре Екатеринбурга сегодня ночью, но через несколько часов ее уже стерли коммунальные службы.

- 2019 год и события в сквере оставили свой след в истории города. Однако, городское имущество не должно подвергаться «изменениям» и «дополнениям», - прокомментировали уничтожение граффити в пресс-службе администрации города.

Напомним, что протесты против строительства храма у екатеринбургского Театра драмы начались после того, как в сквере появился забор, которым окружили место предполагаемой застройки. Люди приходили высказать свое мнение по поводу стройки в течение недели. После чего было решено провести опрос жителей города с вариантами местоположения храма. По итогам голосования строительство перенесли на площадку бывшего Уральского приборостроительного завода.

ИСТОЧНИК KP.RU