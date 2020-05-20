2020-05-20T19:36:55+03:00
Общество

«Сквер наш»: в Екатеринбурге уничтожили протестное граффити

Работа уличного художника Ромы Инка появилась на Октябрьской площади сегодня ночью
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: группа ВКонтакте "Уралнаш. Интересно про Екатеринбург"Фото: группа ВКонтакте "Уралнаш. Интересно про Екатеринбург"
Изменить размер текста:

Уличный художник Рома Инк разместил на Октябрьской площади новую работу, посвященную протестам против строительства храма, которые прошли больше года назад. Надпись «Сквер наш» появилась в центре Екатеринбурга сегодня ночью, но через несколько часов ее уже стерли коммунальные службы.

- 2019 год и события в сквере оставили свой след в истории города. Однако, городское имущество не должно подвергаться «изменениям» и «дополнениям», - прокомментировали уничтожение граффити в пресс-службе администрации города.

Напомним, что протесты против строительства храма у екатеринбургского Театра драмы начались после того, как в сквере появился забор, которым окружили место предполагаемой застройки. Люди приходили высказать свое мнение по поводу стройки в течение недели. После чего было решено провести опрос жителей города с вариантами местоположения храма. По итогам голосования строительство перенесли на площадку бывшего Уральского приборостроительного завода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор ввел стимулирующие выплаты уральцам, работающим с COVID-пациентами
«Сквер наш»: в Екатеринбурге уничтожили протестное граффити
В Свердловской области за два дня в детских садах открыли 300 дежурных групп
Мэр Екатеринбурга разберется с «пробками» в метро
Выпускникам уральского ВУЗа дипломы будут развозить на такси
На Урале врачей разделят для более эффективной помощи пациентам
Почему в Свердловской области с 19 мая открылись не все поликлиники: объясняет губернатор
Когда откроются ТЦ и кафе: рассказывает главный санврач Свердловской области
«Екатеринбурггаз» заменил старые плиты в квартирах ветеранов
Уральские медики за сутки провели больше семи тысяч исследований проб на коронавирус
Названы условия при которых в Свердловской области откроются детские лагеря
Когда Екатеринбург ждет вторая волна коронавирусной безработицы: отвечает эксперт
Как проходит вакцинация детей в пандемию коронавируса в Екатеринбурге: рассказывает мэрия
Крупнейший провайдер цифровых услуг рассказал, чем уральцы занимаются в интернете
Исследование УБРиР: какие покупки совершали клиенты на самоизоляции