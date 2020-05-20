2020-05-20T19:35:17+03:00
Общество

В Свердловской области за два дня в детских садах открыли 300 дежурных групп

Дежурные группы посещают больше 10 тысяч малышей
Алина СУРИНА
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Сейчас в Свердловской области работает 1 134 дежурные группы в 385 садикахСейчас в Свердловской области работает 1 134 дежурные группы в 385 садикахФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области за два дня в детских садах открыли 300 дежурных групп. Об этом рассказал на своей странице в Instagram глава региона Евгений Куйвашев. Он отметил, что для области это был рекорд, так как в среднем в регионе еженедельно открывается по 150 новых групп. По его словам, большой прирост дали Екатеринбург и Верхняя Пышма. Всего в Свердловской области работает 1 134 дежурные группы в 385 садиках. Группы для малышей, родители которых вынужденны работать в период ограничений из-за коронавируса открыты в 63 муниципалитетах. Сейчас по данным губернатора, дежурные группы в регионе посещает 10 401 ребенок.

- Мы стараемся открывать как можно больше дежурных групп, ориентируясь при этом на эпидемиологическую ситуацию,- написал губернатор. - Пока мы не можем открыть все садики для работы в обычном режиме, опасность распространения коронавируса никто не отменял.

Губернатор также рассказал о том, что в регионе разрешили открыться 34 группам в девяти частных садиках. В том числе это детский сад РЖД, ЧДОО «Согласие», НДОУ детский сад № 151 «Академия детства» и ЧДОУ «Детский сад «Швабе-Эрудит». Сейчас там занимается 350 детей.

По словам главы региона, работающим садикам предлагается заполнить декларацию, в которой будут прописаны все нормы: от регулярного измерения температуры до определения маршрутов прогулки. Сейчас, чтобы предотвратить угрозу распространения коронавируса, каждое утро у малышей в дежурных группах начинается с медицинского осмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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