Почему в Свердловской области с 19 мая открылись не все поликлиники: объясняет губернатор
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил с 19 мая возобновить плановый прием в поликлиниках и больницах региона. При этом, в учреждениях действуют жесткие правила из-за коронавируса: принимать здесь должны строго по записи и в защитных масках.
Прошло два рабочих дня, но до сих пор не все учреждения Екатеринбурга и Свердловской области возобновили прием. На этом внимание главы региона обратили взволнованные уральцы.
Евгений Куйвашев обратил внимание на ситуацию с плановыми приемами и объяснил, почему до сих пор не все поликлиники и больницы открыли свои двери для пациентов.
По его словам, документ с рекомендациями по поэтапному возврату к плановым приемам дошел не до всех медицинских учреждений области. Но искусственно торопить поликлиники к возобновлению приемов власть не будет.
- Важно, чтобы они сами убедились, что проработали все нюансы, позволяющие максимально обезопасить людей, развести потоки пациентов, - говорит губернатор Свердловской области.
Также глава региона подчеркнул, что сегодня медицинская помощь больным с онкологией, болезнями сердечно-сосудистой системой, заболеваниями эндокринной системы и почечной недостаточностью оказывается в полном объеме.
Остальная помощь начинается оказываться на плановых приемах осторожно, без спешки.
ИСТОЧНИК KP.RU