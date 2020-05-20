«Екатеринбурггаз» заменил старые плиты в квартирах ветеранов

20 Май 2020 2020-05-20T17:07:47+03:00

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В уральской столице состоялась благотворительная акция по замене газовых плит с истекшим сроком эксплуатации ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда и инвалидам. В акции к юбилею Победы приняли участие 25 пожилых екатеринбуржцев. Всем установлены современные газовые плиты Darina с функцией «газ-контроль», обеспечивающей хозяйкам безопасность – в случае затухания пламени подача газа остановится, что позволит избежать утечки. Кроме того, в квартирах участников акции заменены краны опуска и газовые шланги.

Расчетный срок эксплуатации газовой плиты, как правило, составляет 15 лет. У большинства пожилых людей, обратившихся в «Екатеринбурггаз» с просьбой о замене оборудования, плиты отработали по 30-40 лет, а в одном случае газовая плита эксплуатировалась с 1962 года.

Фото: «Екатеринбурггаз»

Сегодня новенькая плита появилась и в квартире ветерана Великой Отечественной войны Анастасии Павловны Кулеманиной.

«В июле мне исполнится 96 лет. Когда война началась, я в Москве была, мне 19 годочков было, потом нас в Смоленск направили. Всю войну прошла, Победу встретила в Кёнигсберге (нынешний Калининград). После войны служила в органах цензуры в Берлине. В 1950 году расформировали нашу часть и мы вернулись в Свердловск. Я пошла работать в милицию Ленинского района, до пенсии и трудилась в органах внутренних дел», - рассказывает Анастасия Павловна.

Кулеманина Анастасия Павловна Фото: «Екатеринбурггаз»

Женщина награждена орденом Отечественной войны и медалью «За взятие Кёнигсберга», всего у нее 22 медали.

«Я желаю всему коллективу горгаза крепкого здоровья. Будет здоровье – будет все остальное. Большое вам спасибо за плиту и заботу», - говорит Анастасия Павловна.

Фото: «Екатеринбурггаз»

Благотворительная акция по замене газовых приборов с истекшим сроком эксплуатации проходит в уральской столице по личной инициативе генерального директора АО «Екатеринбурггаз» Валерия Боровикова с 2014 года. За это время ее участниками стали более 200 пожилых жителей города.