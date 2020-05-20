Уральские медики за сутки провели больше семи тысяч исследований проб на коронавирус
По данным регионального оперштаба на 20 мая, уральские медики за сутки провели больше семи тысяч исследований проб на коронавирус. Пробы брали у людей, имеющих показания для тестирования. К ним относятся симптомы ОРВИ или пневмонии, недавняя поездка за границу либо контакт с возможным зараженным COVID-19.
- За минувшие сутки в Свердловской области проведено 7 472 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 7 020 человек, - рассказали в оперштабе.
За время пандемии коронавируса в Свердловской области провели 209 668 исследований проб. Всего было обследовано 192 902 человека. Напомним, что в регионе за сутки выявили еще 135 заболевших коронавирусной инфекцией. Таким образом, на сегодняшний день в области 3 134 человек. По данным оперштаба, состояние 11 человек врачи оценивают как тяжелое, 109 - средней тяжести, остальных - как удовлетворительное.
Фото: Ксения Кривощекова
ИСТОЧНИК KP.RU
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