2020-05-20T16:57:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Уральские медики за сутки провели больше семи тысяч исследований проб на коронавирус

Пробы брали у людей, имеющих показания для тестирования
Алина СУРИНА
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За время пандемии коронавируса в Свердловской области провели 209 668 исследований проб на коронавирусЗа время пандемии коронавируса в Свердловской области провели 209 668 исследований проб на коронавирусФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным регионального оперштаба на 20 мая, уральские медики за сутки провели больше семи тысяч исследований проб на коронавирус. Пробы брали у людей, имеющих показания для тестирования. К ним относятся симптомы ОРВИ или пневмонии, недавняя поездка за границу либо контакт с возможным зараженным COVID-19.

- За минувшие сутки в Свердловской области проведено 7 472 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 7 020 человек, - рассказали в оперштабе.

За время пандемии коронавируса в Свердловской области провели 209 668 исследований проб. Всего было обследовано 192 902 человека. Напомним, что в регионе за сутки выявили еще 135 заболевших коронавирусной инфекцией. Таким образом, на сегодняшний день в области 3 134 человек. По данным оперштаба, состояние 11 человек врачи оценивают как тяжелое, 109 - средней тяжести, остальных - как удовлетворительное.

Фото: Ксения Кривощекова

Фото: Ксения Кривощекова

ИСТОЧНИК KP.RU

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