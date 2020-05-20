2020-05-20T16:34:58+03:00
Общество

Как проходит вакцинация детей в пандемию коронавируса в Екатеринбурге: рассказывает мэрия

Прививки начали ставить во всех муниципальных поликлиниках уральской столицы
Алина СУРИНА
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В Екатеринбурге сняли ограничения на вакцинацию детейВ Екатеринбурге сняли ограничения на вакцинацию детейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге стартовала, ранее приостановленная из-за пандемии коронавируса, вакцинация детей. Прививки начали ставить во всех муниципальных поликлиниках уральской столицы. Об этом рассказали в мэрии Екатеринбурга. Маленьких пациентов с родителями принимают строго по времени и в сопровождении медицинского работника.

- Чтобы соблюсти все санитарные правила в детских поликлиниках и максимально развести потоки маленьких пациентов, мы организовали вакцинацию с персональным медицинским сопровождением на всех этапах, - рассказала заместитель начальника Управления здравоохранения Екатеринбурга Лариса Рожкова. - Это безопасно для детей и родителей, а также для медицинского персонала.

В поликлинику запускают строго по списку, который проверяют на входе. Сотрудники медорганизации спрашивают родителей о возможных контактах с зараженными коронавирусом и измеряют ребенку температуру. Эти данные записывают в специальный журнал. Затем ребенку дезинфицируют руки, просят надеть бахилы и отправляют к педиатру для осмотра. После этого с разрешения врача маленький пациент с родителем проходит в прививочный кабинет.

Сразу из поликлиники уходить нельзя. Согласно правилам, после вакцинации в течение 30 минут проводится наблюдение за состоянием ребенка. В это время маленький пациент с родителем находится в специальном кабинете или в холле поликлиники при соблюдении дистанции два метра. После чего, при отсутствии реакции на прививку, дети с родителями в сопровождении медицинского работника покидают поликлинику.

По словам мэрии, в среднем вакцинация одного ребенка занимает 40-45 минут. Отметим, что дети, которые уже ходят детские сады и школы смогут вакцинироваться после снятия карантинных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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