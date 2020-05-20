Исследование УБРиР: какие покупки совершали клиенты на самоизоляции

20 Май 2020 2020-05-20T16:04:35+03:00

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Специалисты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) узнали, что клиенты покупали чаще всего в период нерабочих дней, проанализировав траты по кредитным и дебетовым картам с 30 марта по 12 мая. Исследование проводилось по всем регионам присутствия банка. Анализ данных показал, что многие в это время занимались своим домом, садом или автомобилем.

Согласно исследованию, в объявленные президентом страны нерабочие дни почти половина расходов клиентов банка по картам была связана с покупками товаров из супермаркетов и продуктовых магазинов (48,6%). Общая сумма трат по этим категориям составила более 2 млрд рублей. В основном еда готовилась дома, а на заказы доставок из кафе, ресторанов или закусочных пришлось лишь 2,2% от всех расходов (это даже ниже покупок в алкомаркетах — 5,5%).

Анализ данных показал, что самыми популярными после супермаркетов и продуктовых магазинов были покупки товаров для дома и ремонта (7,2%). В этой области расходы составили более 300 млн рублей. Причем больше всего клиенты тратили на строительные материалы — 3%, также активно закупались бытовые и садовые принадлежности, различные другие товары. Как предполагают специалисты банка, это может быть связано с весенним периодом обновления дачи и садовых участков, а также с улучшением жилищных условий и ремонтом квартир в силу появления свободного от работы времени.

В период объявленного карантина многие использовали автомобили для поездок, поэтому расходы на АЗС составили 5,1% (более 200 млн рублей), превысив даже траты на ремонт машин и уход за ними — 3,2%.

Значительные средства в этот период у клиентов банка также уходили на покупку лекарств — 4,3%.

Минимальным спросом во время карантина (менее 1%) пользовались услуги клининга, гостиниц, канцелярские, спортивные и детские товары, авиаперевозки, цветы, почтовые услуги, украшения, прокат автомобилей.