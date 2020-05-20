2020-05-20T15:43:23+03:00
Происшествия

Увидела соперницу и схватилась за нож: на Урале завели два дела на девушку, вломившуюся в дом к бывшему ухажеру

Один «доброжелатель» сообщил ей, что молодой человек быстро нашел пассии замену
Олег ГАЛИМОВ
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Следователи возбудили уголовные дела по признакам статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Нарушение неприкосновенности жилища».Следователи возбудили уголовные дела по признакам статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Нарушение неприкосновенности жилища».Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кировграде следователи СКР возбудили уголовное дело на 29-летнюю девушку. Как рассказал «КП» руководитель местного следственного отдела Игорь Силин, история противостояния обвиняемой и ее бывшего ухажера началась еще в марте этого года в Верхнем Тагиле.

- Девушка, поссорившись со своим сожителем, нанесла ему удар фрагментом зеркала, в область левой брови, причинив телесные повреждения, которые расценены как легкий вред здоровью. После этого происшествия пара рассталась и молодой человек ушел проживать в свою квартиру, - делится подполковник юстиции.

Однако после этого инцидента один «доброжелатель» сообщил девушке, что экс-спутник уже нашел себе новую даму сердца. Обиженная особа пришла домой к мужчине и стала биться в дверь.

- Она стучала так, что повредила дверь квартиры, отломила ручку. Когда хозяин квартиры все-таки открыл ей, то она, не спрашивая разрешения, прошла в квартиру и начала искать свою соперницу. Увидев другую женщину в квартире, правонарушительница еще больше разозлилась и, схватив нож, нанесла им несколько ударов своему бывшему сожителю, - добавляет Игорь Силин.

Следователи возбудили уголовные дела по признакам статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Нарушение неприкосновенности жилища».

ИСТОЧНИК KP.RU

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