2020-05-20T15:17:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Татьяна Голикова оценила уровень смертности от коронавируса в Свердловской области

Екатеринбург и Свердловская область готовятся к поэтапному снятию ограничений
Лев ИСТОМИН
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Татьяна Голикова считает, что страна справляется с новым вирусомТатьяна Голикова считает, что страна справляется с новым вирусомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду, 20 мая, вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова выступила в Совете Федерации по ситуации с коронавирусом в регионах страны.

По словам вице-премьера, 17 регионов страны готовы к поэтапному снятию ограничений, связанных с режимом самоизоляции. Главным показателем в этом вопросе является коэффициент смертности. По России средний показатель сейчас находится на уровне 0,95%, что ощутимо ниже, чем во многих других странах.

Татьяна Голикова также отметила, что в число регионов с самой низкой смертностью от COVID-19 среди других регионов оказалась и Свердловская область, а в соседней – Курганской области нет ни одного летального случая от коронавируса.

Динамика распространения коронавируса на Урале на 20 мая 2020 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на Урале на 20 мая 2020 годаФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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