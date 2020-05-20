2020-05-20T15:10:16+03:00
Общество

Когда в Екатеринбурге и Свердловской области возобновят плановые госпитализации: отвечает вице-губернатор

Сейчас региональные власти ждут «отмашки» от Правительства РФ
Мария Трапезникова
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Вице-губернатор рассказал, когда в Екатеринбурге возобновятся плановые госпитализацииВице-губернатор рассказал, когда в Екатеринбурге возобновятся плановые госпитализацииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за пандемии коронавируса все медицинские учреждения в Екатеринбурге и Свердловской области перешли в формат только экстренных госпитализаций. Многие больницы и клиники переформировали под госпитали для больных COVID-19. Все плановые госпитализации отменены. Однако сегодня во время брифинга с журналистами вице-губернатор Павел Креков рассказал, когда их снова возобновят.

- Для того, чтобы снова «запустить» плановые госпитализации, нужно, чтобы Правительство РФ приняло соответствующее решение. Сейчас мы ведем подготовку к этому. Как только будет дано добро, мы должны быть сразу готовы возобновить процесс, - рассказал Павел Креков. – Сейчас мы находимся на «низком старте».

Однако вице-губернатор добавил, что на сегодняшний день уже началась записать во многих больницах. Помощь населению начнется, как только Правительство РФ даст добро. «Я думаю, это произойдет в ближайшее время» - добавил Павел Креков.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области больше трех тысяч заболевших, восемь погибших и почти 900 выздоровевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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