2020-05-20T13:00:55+03:00
Общество

Помочь рублем: депутат предложил избавить людей от налогов и компенсировать им оплату коммуналки

Многие россияне на самоизоляции лишились дохода
Лев ИСТОМИН
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Обращение направлено российскому премьеруОбращение направлено российскому премьеруФото: Михаил ФРОЛОВ
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В России предложили на время пандемии коронавируса освободить граждан от налогов, а также утвердить компенсации на оплату услуги ЖКХ. Эти меры прописаны в проекте обращения депутатов Заксобрания Оренбургской области к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину.

Причина обращения – тяжелое экономическое положение многих граждан, которые в условиях самоизоляции лишились дохода, однако вынуждены платить налоги и оплачивать коммунальные квитанции.

В документе прописано, что, помимо предложенных мер, нужно обеспечить инвалидов и социально незащищенных граждан наборами продуктов питания и товарами первой необходимости. Об этом пишет информационное агентство NEWS.ru.

Не все сегодня имеют возможность покупать защитные маски и антисептики. Тяжело приходится и представителям малого и среднего бизнеса, которые можно освободить от оплаты аренды и уплаты налогов.

В качестве помощи из федерального бюджета можно перечислять дополнительные деньги регионам, которые будут помогать перечисленным категориям граждан, а также бизнесу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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