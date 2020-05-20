2020-05-20T12:42:01+03:00
Общество

Сезон отпусков 2020 в России: куда и как люди поедут на отдых

Главное – подготовить автомобиль и палатку
Лев ИСТОМИН
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Самостоятельно добраться до моря в 2020 году будет проблематичноСамостоятельно добраться до моря в 2020 году будет проблематичноФото: Алексей БУЛАТОВ
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В начале июня 2020 года в России стартует традиционный сезон отпусков, и никакой коронавирус не сможет его отменить. Хотя, конечно, на формат отдыха россиян пандемия наложила серьезные ограничения.

По мнению экспертов, отдыхающие граждане будут путешествовать самостоятельно по регионам страны на своем автомобиле и с палаткой в багажнике. Об этом пишет издание NEWS.ru.

Самостоятельные путешествия по стране могут существенно ограничить несколько факторов. В регионах практически не развита система кемпингов и других площадок для придорожного размещения.

То есть туристы часто просто не могут цивилизованно припарковать машину на берегу водоема и переночевать в нормальных условиях. А хаотичные стоянки чиновники намерены оперативно ликвидировать. Об этом говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

- Примерно до августа самостоятельные поездки из центральной части России к морю будут сопряжены с большими проблемами. Однако возможны короткие выезды в пределах своего региона. Но инфраструктура в стране пока к этому не готова, - констатирует Юрий Барзыкин.

По мнению экспертов, россияне в ближайшее время начнут активно пользоваться услугами туроператоров, которые будут организованно возить их по городам России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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