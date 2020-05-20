Сезон отпусков 2020 в России: куда и как люди поедут на отдых
В начале июня 2020 года в России стартует традиционный сезон отпусков, и никакой коронавирус не сможет его отменить. Хотя, конечно, на формат отдыха россиян пандемия наложила серьезные ограничения.
По мнению экспертов, отдыхающие граждане будут путешествовать самостоятельно по регионам страны на своем автомобиле и с палаткой в багажнике. Об этом пишет издание NEWS.ru.
Самостоятельные путешествия по стране могут существенно ограничить несколько факторов. В регионах практически не развита система кемпингов и других площадок для придорожного размещения.
То есть туристы часто просто не могут цивилизованно припарковать машину на берегу водоема и переночевать в нормальных условиях. А хаотичные стоянки чиновники намерены оперативно ликвидировать. Об этом говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
- Примерно до августа самостоятельные поездки из центральной части России к морю будут сопряжены с большими проблемами. Однако возможны короткие выезды в пределах своего региона. Но инфраструктура в стране пока к этому не готова, - констатирует Юрий Барзыкин.
По мнению экспертов, россияне в ближайшее время начнут активно пользоваться услугами туроператоров, которые будут организованно возить их по городам России.
ИСТОЧНИК KP.RU