Сезон отпусков 2020 в России: куда и как люди поедут на отдых

20 Май 2020 2020-05-20T12:42:01+03:00

Самостоятельно добраться до моря в 2020 году будет проблематично Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В начале июня 2020 года в России стартует традиционный сезон отпусков, и никакой коронавирус не сможет его отменить. Хотя, конечно, на формат отдыха россиян пандемия наложила серьезные ограничения.

По мнению экспертов, отдыхающие граждане будут путешествовать самостоятельно по регионам страны на своем автомобиле и с палаткой в багажнике. Об этом пишет издание NEWS.ru.

Самостоятельные путешествия по стране могут существенно ограничить несколько факторов. В регионах практически не развита система кемпингов и других площадок для придорожного размещения.

То есть туристы часто просто не могут цивилизованно припарковать машину на берегу водоема и переночевать в нормальных условиях. А хаотичные стоянки чиновники намерены оперативно ликвидировать. Об этом говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

- Примерно до августа самостоятельные поездки из центральной части России к морю будут сопряжены с большими проблемами. Однако возможны короткие выезды в пределах своего региона. Но инфраструктура в стране пока к этому не готова, - констатирует Юрий Барзыкин.

По мнению экспертов, россияне в ближайшее время начнут активно пользоваться услугами туроператоров, которые будут организованно возить их по городам России.

ИСТОЧНИК KP.RU