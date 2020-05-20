Стало известно, когда в Екатеринбурге закончат ремонт развязки на Серафимы Дерябиной

20 Май 2020 2020-05-20T12:18:39+03:00

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Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков озвучил примерные сроки, когда будут завершены ремонтные работы на развязке по улице Серафимы Дерябиной. По его словам, второй этап стартует уже этим летом.

- После первого этапа уже в этом году начнется реализация второго этапа строительства. Я думаю, что уже, примерно, через полтора года мы увидим полностью законченный объект и решим вопрос по доступности района, - заявил Василий Старков.

Ранее через автомобильное кольцо был проложен новый дорожный участок, соединяющий улицы Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной - это был первый этап строительства развязки. В 2021 году начнут второй этап - возведение эстакады. Ее высота будет пять метров, длина - 430 метров. Эстакада будет состоять из двух параллельных мостовых сооружений для разведения встречных транспортных потоков.

ИСТОЧНИК KP.RU