В Екатеринбурге расширили график опрессовок

20 Май 2020 2020-05-20T11:36:51+03:00

Опрессовки в Екатеринбурге пройдут в три этапа, первый уже начался Фото: Алексей БУЛАТОВ

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ЕТК опубликовали новый документ с графиком опрессовок, добавив в него локальные котельные, которые обслуживают лишь небольшую часть домов. Напомним, что опрессовки пройдут в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме в три этапа, первый уже начался и продлится до 21 мая.

Но многих не устроило то, что испытания начали во время самоизоляции, когда большинство людей по-прежнему целыми днями сидит дома. Вот что это на это ответил губернатор Евгений Куйвашев:

- Чего точно не должно быть, так это полного отключения воды. Что касается перебоев с горячим водоснабжением, вызванных подготовкой инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону, то я прошу вас отнестись к ним с пониманием, ведь если мы их не проведем, мы рискуем заморозить людей зимой, - написал губернатор на своей странице в Instagram.

График проведения гидравлических испытаний в локальных зонах:

1. Октябрьский район

- котельные ПАО «Т Плюс»:

1.1 Ремонтный,10 п. Исток – 20-22.05.20

1.2 Каменотесов,11а – 15-16.06.20

1.3 Базовый,62б – 06-07.07.20

1.4 Аграрная,67а – 18.05.20

1.5 Петропаловская,45а – 19.05.20

1.6 Луганская,27 – 25-26.05.20

1.7 Бахчиванджи,40а п. Кольцово 19-22.05.20

- ведомственные котельные:

1.8 Каменотесов,11а(блочная) (МУП «Екатеринбургэнерго») – 17-18.06.20

1.9 ОАО НПП «Старт» – 25.05.20

1.10 ООО Свердловский комбинат хлебопродуктов» – 25.05.20

1.11 Бахчиванджи, 39 (АО «ГУ «ЖКХ)» – 29.05.20

1.12 ОАО «УЗГА» – 01.06.20

2. Верх-Исетский район

- котельные ПАО «Т Плюс»:

2.1 Удельная,8б п. Широкая речка – 25-26.05.20

2.2 Медный,1 п. Медный – 18-19.05.20

2.3 Новомосковский тракт, 22км – 20-21.05.20

- ведомственные котельные:

2.4 Водонасосная,9 (МУП «Екатеринбургэнерго») – 03-04.06.20

2.5 Малый конный,11а (МУП «Екатеринбургэнерго») – 27-28.05.20

2.6 ЗАО МК «Уралметпром» – 09.06.20, 08.07.20, 25.08.20

3. Кировский район

- котельные ПАО «Т Плюс»:

3.1 Мурзинская,1б п. Калиновка – 25-26.05.20

3.2 Проезжая,173а – 29.07-11.08.20

3.3 Верстовая,2а п. Садовый – 28.05.20

3.4 Изоплитная,23 – 18-20.05.20

3.5 Краснодарская,34а п. Шарташ – 21-22.05.20

3.6 Первомайская,71б – 28-29.05.20

- ведомственные котельные:

3.7 Вишневая, 1 (МУП «Екатеринбургэнерго») – 24-25.06.20

3.8 ОАО УПП «Вектор» – май, август 2020г

3.9 ЭПК УрФУ – 19-22.05.20

3.10 ФГУП «УЭМЗ» – 15.05-10.09.20

4. Железнодорожный район

- котельные ПАО «Т Плюс»:

4.1 Минометчиков,13 – 25-27.05.20

4.2 Мира,27а п. Северка – 21-22.05.20

4.3 Комсомольская,16а п. Северка – 19-20.05.20

4.4 Решетская,51 – 25.05.20

4.5 Решетская,55 – 26.05.20

4.6 Школьная,4 п .Шувакиш – 19.05.20

4.7 Стрелочников,6а п. Северка – 18.05.20

4.8 Привокзальная, 17а п. Шувакиш – 19.05.20

4.9 Кишиневская,56 – 26-28.05.20

4.10 Коуровская,22а – 18-19.05.20

- ведомственные котельные:

4.11 ОАО «СПРМЗ «Ремпутьмаш» – 15.05-30.06.20

5. Чкаловский район

- котельные, ТЭЦ ПАО «Т Плюс»:

5.1 Жуковского,1 – 18-19.05.20

5.2 Бисертская,132 – 01-02.06.20

5.3 Алтайская,64а – 29-30.06.20

5.4 Ушакова,23б п. Рудный – 15-16.06.20

5.5 Ленина,50 п. Горный щит – 25-28.05.20

5.6 Животноводов,16а – 01-04.06.20

5.7 Центральная,12б п. Широкая речка – 08-11.06.20

5.8 КЭЧ в/ч97601 п. Широкая речка – 08-11.06.20

5.9 Школьная,9а ст. Сысерть – 25-29.05.20

5.10 Садовая,8а п. Шабровский – 01-05.06.20

5.11 Бисертская,1 – 24-25.06.20

5.12 ТЭЦ-19 Окраинная,48 – 19-21.05.20

- ведомственные котельные:

5.13 Новостроя,5 (МУП «Екатеринбургэнерго») – 20-21.05.20

5.14 Ленина,1а п. Шабровский (МУП «Екатеринбургэнерго») – 17-18.06.20

5.15 ООО «ТЭК Чкаловский» – 06-07.07.20

5.16 ООО «ХиммашЭнерго» – 26.05.20

5.17 ОАО «ЗКИ» –29.07-02.08.20

6. Ленинский район

- котельные ПАО «Т Плюс»:

6.1 Складской, 4 – 06-07.05.20, 12-14.08.20

ИСТОЧНИК KP.RU