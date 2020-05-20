В Екатеринбурге семье, чья квартира сгорела в пожаре, выдали новое жилье только через суд
В Екатеринбурге в прокуратуру Ленинского района пожаловался местный житель, который рассказал, что состоит на учете в качестве нуждающихся в жилье во внеочередном порядке из-за того, что их старый дом сгорел в пожаре.
Однако администрация района перевела семью в список общей очередности в хронологической последовательности, исходя из даты принятия на учет. Хотя, согласно законодательству, это неверно.
Тогда прокурор обрался в суд, потребовав от администрации Ленинского района выдать семье нормальное жилье во внеочередном порядке. Суд требования удовлетворил – семье выдали квартиру в новостройке на улице Мира.
ИСТОЧНИК KP.RU