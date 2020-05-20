2020-05-20T11:11:30+03:00
Общество

В Екатеринбурге семье, чья квартира сгорела в пожаре, выдали новое жилье только через суд

Их должны были поставить в список тех, кто нуждается в доме вне очереди, но не сделали этого
Мария Трапезникова
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Прошлое жилье у семьи сгорело в пожареПрошлое жилье у семьи сгорело в пожареФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в прокуратуру Ленинского района пожаловался местный житель, который рассказал, что состоит на учете в качестве нуждающихся в жилье во внеочередном порядке из-за того, что их старый дом сгорел в пожаре.

Однако администрация района перевела семью в список общей очередности в хронологической последовательности, исходя из даты принятия на учет. Хотя, согласно законодательству, это неверно.

Тогда прокурор обрался в суд, потребовав от администрации Ленинского района выдать семье нормальное жилье во внеочередном порядке. Суд требования удовлетворил – семье выдали квартиру в новостройке на улице Мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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