Екатеринбургские студенты стали больше зарабатывать во время самоизоляции

20 Май 2020 2020-05-20T11:05:06+03:00

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Самоизоляция в Екатеринбурге повлияла на зарплаты уральских студентов. Как выяснили специалисты сервиса бесплатных объявлений «Авито Работа», молодежь стала зарабатывать на 5% больше в мае этого года, в сравнении с весной 2019.

- В Екатеринбурге работодатели готовы предложить 42,2 тысяч рублей, что на 5% больше, чем в 2019 году, и на 4% меньше, чем в апреле 2020 года, - рассказывают об исследовании в пресс-службе «Авито».

Между тем, у самих студентов также выросли запросы. В своих резюме молодые люди указывают желаемый заработок в 32 тысячи рублей.

Проще всего студентам без опыта устроиться на работу в продажах: именно в этой области больше всего объявлений о найме. На втором месте по количеству вакансий находится производственная сфера, а также добыча сырья и сельское хозяйство, на третьем - строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU