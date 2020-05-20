За сутки свердловские медики вылечили от коронавируса 73 человека

20 Май 2020 2020-05-20T11:46:01+03:00

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За минувшие сутки из больниц Свердловской области выписали еще 73 человека, которые ранее переболели коронавирусом. Поэтому теперь общее число выздоровевших – 890 пациентов. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Однако сегодня стало известно о том, что заболели еще 135 человек. Новыми пациентами стали жители Екатеринбурга, Арамильского ГО, Артемовского, Белоярского ГО, Березовского, Верхней Пышмы, Ирбита, Каменска-Уральского, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Режа, Серовского ГО, Гарей, Сухого Лога, Сысертского ГО. В статистику также включен один житель из другого региона России.

Динамика заболевания коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Кроме того, в области за сутки подтвердилась еще одна смерть, поэтому теперь погибших от коронавируса – восемь.Таким образом, за все время в области зафиксировано 3 134 случая заражения коронавирусом. Состояние 11 человек врачи оценивают как тяжелое, 109 – средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

ИСТОЧНИК KP.RU